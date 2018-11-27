Неизвестные осквернили могилу философа Канта в Калининграде

Неизвестные облили краской могилу философа Иммануила Канта, которая располагается у стен Кафедрального собора в Калининграде. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщила директор собора, президент благотворительного фонда имени Микаэла Таривердиева Вера Таривердиева на своей странице в Facebook.

Ранее в этот день сообщалось, что ночью вандалы облили краской памятник философу, установленный у стен Балтийского федерального университета. На месте происшествия также были обнаружены листовки с призывом к студентам вуза срывать «таблички, носящие имя врага». Нападению подверглась и памятная табличка Канта на Ленинском проспекте города, пишет «Газета.ру».

Иммануил Кант родился в 1724 году в Кенигсберге (ныне — Калининград) и всю жизнь прожил в городе. Является основателем немецкой классической философии.

27 апреля житель Коми разбил памятник рублю, установленный рядом с отделением Национального банка, пишет «Федеральное агентство новостей». Ранее судимый мужчина несколько раз ударил скульптуру ногой, она упала и разбилась. Ущерб составил 303 тыс. рублей.

Подозреваемый был задержан и полностью признал свою вину. Он объяснил свой поступок «острым чувством социальной несправедливости, обусловленным собственным трудным финансовым положением».