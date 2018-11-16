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В Калининграде начальник выстрелил в требовавшего зарплаты сотрудника

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Фото: Depositphotos
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Житель Калининграда получил ранения из травматического оружия во время конфликта с начальником. Причиной спора стала задержка зарплаты, сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел утром 15 ноября на Клинической улице. Сотрудники полиции, прибывшие на вызов, задержали 45-летнего ранее судимого гендиректора предприятия и его знакомого, принимавшего участие в перебранке. Установлено, что в пострадавшего выстрелили не менее четырех раз.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Наказание может составлять до семи лет лишения свободы.

Пострадавший, 47-летний мужчина, получил ранение в грудь и многочисленные гематомы, его прооперировали. Его знакомая рассказала местному порталу «Клопс», что у него также обожжено лицо.

 

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