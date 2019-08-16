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Строительство морского порта в Калининградской области отстает от графика

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В городе Пионерский Калининградской области строительство морского порта отстает от графика. Одной из причин называют январский шторм. Об этом стало известно во время рабочего выезда на объект полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана и губернатора Антона Алиханова, который состоялся 15 августа.

Как сообщили Калининград.Ru в пресс-службе регионального правительства, причиной отставания от графика называют последствия шторма, который произошел в январе. Тогда стихия повредила и разрушила некоторые конструкции. Второй причиной является медлительность подрядчика.

По словам представителей заказчика ФГУП «Росморпорт» и подрядчика, готовность объекта составляет 28%.

Контракт на строительство морского терминала в Пионерском заключили в конце 2017 года. Стоимость контракта составила 7,31 млрд рублей.

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