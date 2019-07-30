Производство пластиковых пакетов наладят в Калининградской области

В Калининградской области будут выпускать пластиковые пакеты. Об этом сообщил на заседании Общественного совета при региональном операторе по обращению с ТКО директор предприятия Алексей Хряпченко.

Он объяснил, что производство облегчит сбыт пластика, который сейчас проблематичен. Пакеты будет использовать и региональный оператор. При этом Хряпченко признал, что бумажные пакеты гораздо лучше для экологии.

Оборудование для будущего производства пока не закупили, но работа над этим ведется. Хряпченко добавил, что региональный оператор не собирается создавать дополнительную конкуренцию переработчикам ТКО, пишет Калининград.Ru.