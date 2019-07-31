Спасенных балтийских тюленей выпустили в море на Куршской косе

На Куршской косе (Калининградская область) выпустили в море двух спасенных балтийских тюленей. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского зоопарка.

Во вторник, 30 июля, в большую воду отправили двух из четырех тюленей, которые прошли лечение и реабилитацию. Разрешение на возвращение в естественную среду обитания выдал Росприроднадзор, пишет ИА FlashNord.

Отпущенными в море стали тюлененок, обнаруженный 3 апреля на пляже у поселка Отрадного, и тюлененок, найденный на пляже в Янтарном 11 апреля. Первый при поступлении весил 11 кг, второй — 13 кг. У обоих были раны.

Животные прошли реабилитацию в Калининградском зоопарке. Каждый из них съедал около 5 кг рыбы ежедневно. В день выпуска найденыш из Отрадного весил 41 кг, а из Янтарного — 43 кг.

Сейчас в зоопарке остаются два балтийских тюленя. Их выпустят в море сразу после получения разрешения Росприроднадзора.