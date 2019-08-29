Трамваи планируют сделать приоритетным видом транспорта в Калининграде

Власти Калининграда намерены развивать трамвайное движение в городе. Комплексный подход к развитию транспорта позволит значительно увеличить скорость передвижения по улицам.

О транспортных перспективах рассказал глава горсовета Калининграда Андрей Кропоткин. Он сообщил, что развитие трамвайного движения должно стать приоритетом для города, поэтому власти намерены искать источники финансирования. При этом бюджет Калининграда или области не сможет взять на себя необходимые расходы, поэтому планируется участие в федеральных целевых программах. Об этом пишет Калининград.Ru.

По словам Кропоткина, при комплексном развитии трамвайной сети скорость передвижения по городу может увеличиться в два-три раза.

Ранее губернатор Антон Алиханов высказывался, что на реализацию программы развития трамвайного движения у области нет средств. Объем вложений оценивается в 10 млрд рублей.