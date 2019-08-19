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Сеть скоростного трамвая спроектируют в Ростове к 2022 году

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В Ростове планируют завершить проектирование сети скоростного трамвая в 2022 году. Новый транспорт позволит увеличить скорость передвижения по городу.

Скорость движения трамвая на отдельных участках будет достигать 60–75 км/ч, в среднем же транспорт будет двигаться со скоростью 35–45 км/ч с учетом остановок. К примеру, путь от микрорайона Левенцовский до центра Ростова должен составлять около 30 минут. Об этом пишет RostovGazeta.

В зависимости от ландшафтных особенностей каждого конкретного района пути будут прокладывать подземным, эстакадным и наземным способами. В случае наземного строительства потребуется обособление трамвайных путей и их изоляция от других участников движения.

В качестве приоритетного выбрано направление Запад–Центр–Восток. Линии свяжут Советский и Первомайский районы. При составлении проекта будет учитываться активная застройка западной и восточной частей города.

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