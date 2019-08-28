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Линию скоростного трамвая отремонтируют в Волгограде

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В Волгограде планируют провести ремонт линии скоростного трамвая. На разработку проекта готовы направить 36 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Капремонт трамвайной линии планируется от улицы Землянского до площади Дзержинского. Подрядчик должен будет разработать проект восстановления 20 км путей и 21 км контактной сети, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Исполнитель должен включить в проект реконструкцию автоматической локомотивной сигнализации и системы водоотведения. Особое внимание уделят участку тоннеля под проспектом Металлургов в Краснооктябрьском районе, который часто заливает во время дождей.

Разработку проекта завершат до конца года. Подрядчика планируют определить 10 сентября.

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