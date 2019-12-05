Вторую линию трамваев откроют в Новочеркасске в следующем году

Трамваи по второй линии в Новочеркасске (Ростовская область) запустят не раньше марта, сообщил «Ерш». Первый и третий маршруты начнут курсировать до 25 декабря, а сроки по второму задержаны из-за проблем с поставкой рельс.

Всего на 2020 год на содержание трамваев в городской казне предусмотрено 27,7 млн рублей, сообщает RostovGazeta. Напомним, график ремонта трамвайных путей неоднократно срывали по причине финансовых трудностей у исполнителя.

Ранее в Новочеркасске завершили реконструкцию развязки в микрорайоне Хотунок. Расширение до четырех полос позволило увеличить пропускную способность практически в два раза — до 43 тыс. автомобилей в сутки.