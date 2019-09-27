Камеры фиксации хотят установить над трамвайными путями в Ростове

В Ростове-на-Дону на трамвайных путях могут появиться камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Они будут выявлять выезд автомобилей на рельсы.

Специалисты отмечают, что из-за машин на путях трамваи зачастую стоят в пробках. При этом решить проблему установкой ограждений городские дороги не позволяют, так как проезжая часть достаточно узкая. При этом в Ростове сложилась практика фиксации выезда легкового транспорта на выделенные полосы, сообщает RostovGazeta со ссылкой на Donnews.

В настоящий момент власти обсуждают возможность установки камер над трамвайными путями, чтобы решить проблему простаивания трамваев.

За 2019 год количество постановлений по факту нарушений ПДД в Ростовской области выросло в 1,5 раза благодаря камерам.