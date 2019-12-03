Реконструкцию развязки завершили в Новочеркасске

В Новочеркасске (Ростовская область) завершили реконструкцию развязки в микрорайоне Хотунок. Об этом сообщает региональное правительство.

Специалисты расширили проезжую часть до четырех полос, проложили тротуары и новую сеть освещения, а также обновили дорожные знаки. Расширение позволило увеличить пропускную способность объекта практически в два раза — до 43 тыс. автомобилей в сутки, пишет RostovGazeta.

Масштабный ремонт развязки и прилегающих к ней дорог начали в 2015 году по просьбе местных жителей. Дорожный объект не справлялся с потоком транспорта, на участке постоянно образовывались пробки.

До 2024 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Новочеркасск получит около 400 млн рублей. На них планируется привести в порядок семь объектов общей протяженностью 23 км.