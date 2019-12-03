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Россияне назвали главные проблемы российских городов в 2019 году

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Главными проблемами российских городов в уходящем году стали некачественные дороги, грязь и недостаточное благоустройство. Об этом заявили большинство опрошенных по всей стране сотрудниками портала недвижимости Domofond.ru респондентов.

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Россиян больше всего беспокоит низкое качество дорог и отсутствие дорожного ремонта. На это пожаловались 45,5% участников опроса, говорится в релизе, поступившем в «Известия» во вторник, 3 декабря. На втором месте оказались грязь и плохая уборка улиц с тротуарами. 35,5% граждан отметили, что это снижает качество жизни. Третью позицию занимает недостаточное благоустройство общественных мест и парков: это приоритетная проблема для 31,6% участников опроса.

Социологи отмечают, что за год тройка главных проблем в России не изменилась. Последнее место рейтинга занимает проблема снова архитектурных и исторических памятников, ее упомянули 2,5% опрошенных.

Всего в исследовании приняли участие 93,3 тыс. респондентов. Им предложили выбрать из 13 ключевых проблем те, которые они считают наиболее актуальными для своего района и города. Пользователи могли выбрать максимум пять вариантов из перечня, поэтому сумма голосов превышает 100%.

Проблемами также названы нехватка культурных мероприятий, небольшое количество площадок для выгула собак, низкое число хороших кафе и ресторанов. Москва занимает последние места по жалобам на плохие дороги, недостаточное благоустройство, ветхое жилье и бездомных животных.

В ноябре сотрудники Domofond.ru выяснили, что выплата компенсации части ипотеки многодетным семьям позволит сократить продолжительность жилищного кредитования за трехкомнатную квартиру на срок до 4,5 года.

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