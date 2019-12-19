Прямой эфир
Сюжет:

Путин заявил о невозможности игнорировать сотрудничество Японии и США в контексте Курил

0
Фото: РИА Новости/Андрей Шапран
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не может не учитывать военное сотрудничество Японии и США в контексте вопроса принадлежности Курильских островов. Об этом в четверг, 19 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Расспрос с пристрастием: чего ждать от итоговой пресс-конференции Путина
Журналистов традиционно интересуют как политика с экономикой, так и личная жизнь президента

«Это же не мы сказали, что США договариваются с Японией о размещении ракет средней дальности — это же из ваших (японских. — «Известия») источников всё прозвучало и из американских. Ну как же мы можем это всё не учитывать, в том числе в контексте островов (Курильских. — «Известия»)? Где у нас гарантия, что завтра на этих островах не появятся новые ударные системы американского оружия?» — ответил российский лидер на вопрос представителя японского агентства Kyodo.

Также журналист задал вопрос о ядерной войне в случае непродления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3), на что Путин ответил: «Типун вам на язык».

Россия и Япония из-за притязаний Токио на Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны.

В 2018 году президент России Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ договорились начать переговоры о соглашении на основе совместной советско-японской декларации 1956 года. Впоследствии документ о мире был аннулирован СССР из-за подписания Японией договора с США о разрешении размещения американских военных баз на своей территории.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствуют 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Володин назвал призыв объявить все Курилы японскими угрозой суверенитету России
Лавров выразил надежду на продвижение вопроса мирного договора с Японией
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019