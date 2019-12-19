Мэр Тулуна рассказал об аварийном состоянии еще 260 домов

После паводков в городе Тулуне Иркутской области выявлено еще порядка 260 частных домов, которые начали приходить в аварийное состояние с наступлением холодов. Об этом заявил мэр города Юрий Карих в четверг, 19 декабря.

«Есть такие спорные вопросы, когда вода подтопила огород, земля сейчас замерзает, дом начинает вести, он начинает трещать, приходить в аварийное состояние. И мы сейчас по вновь открывшимся обстоятельствам начинаем обследовать эти дома», — цитирует мэра Тулуна ТАСС.

По его мнению, весной, когда начнется таяние снега, ситуация с состоянием домов может ухудшиться. В настоящий момент специалисты выясняют количество людей, которые реально живут в этих домах, и пока что таких домов насчитывается около 260, однако работа в этом направлении продолжается.

Еще одна проблема, по словам мэра города, заключается в том, что в районах, где живут пострадавшие от наводнения люди, очень слабая инфраструктура: соседние школы снесены, нет детских садов.

Как заявил Карих, о проблеме аварийного состояния домов он доложит врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву, так как стоит вопрос о том, чтобы переселять людей из этих домов. Их жильцам могут дать жилье, строящееся в двух районах Тулуна для пострадавших от наводнений. Также, как он рассказал, до сих пор не решена судьба трех пятиэтажных домов, в которых были затоплены первые и вторые этажи.

Карих добавил, что всего в Тулуне были выданы сертификаты на приобретение жилья взамен утраченного во время паводка более чем 3 тыс. семей, из них 2,5 тыс. семей жилье уже приобрели.

16 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что правительство ликвидирует последствия паводка в регионе к сентябрю 2022 года.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. Из-за стихии погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. За время паводка в регионе подтопило около 11 тыс. жилых домов, от наводнения пострадало более 45 тыс. человек. Наибольший ущерб понесли города Нижнеудинск и Тулун.

Тысячи людей остались без жилья, без электричества. По последним данным, число пострадавших, которые приобрели новое жилье, достигло 4481 человека. 27 июня на территории региона был введен режим ЧС. Позже наводнению присвоили статус ЧС федерального уровня.

13 декабря «Известия» выяснили, что бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко мог покинуть свой пост из-за неэффективной ликвидации последствий июньского наводнения, а также из-за невыполнения поручений президента России Владимира Путина по сохранению озера Байкал.