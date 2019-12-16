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Врио главы Иркутской области пообещал устранить последствия паводков к 2022 году

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что правительство ликвидирует последствия паводка в регионе к сентябрю 2022 года. Об этом 16 декабря сообщает «РИА Новости».

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«До 20 декабря мною будет дано поручение правительству области откорректировать программу ликвидации последствий ЧС с разбивкой на три этапа», — рассказал Кобзев на оперативном совещании с членами областного правительства.

По словам Кобзева, первый этап ликвидационных мероприятий завершится до 1 августа 2020 года — он должен закрыть вопросы, которые «носят оперативный характер», такие как проблемы с жильем и инфраструктурой.

Планируется, что 1 августа 2021 года должны завершиться «экспертизные мероприятия», а к 1 сентября 2022 года последствия паводков будут окончательно ликвидированы.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. Из-за стихии погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. За время паводка в регионе подтопило около 11 тыс. жилых домов, от наводнения пострадало более 45 тыс. человек. Наибольший ущерб понесли города Нижнеудинск и Тулун.

Тысячи людей остались без жилья, без электричества. По последним данным, число пострадавших, которые приобрели новое жилье, достигло 4481 человека. 27 июня на территории региона был введен режим ЧС. Позже наводнению присвоили статус ЧС федерального уровня.

13 декабря «Известия» выяснили, что бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко мог покинуть свой пост из-за неэффективной ликвидации последствий июньского наводнения, а также из-за невыполнения поручений президента России Владимира Путина по сохранению озера Байкал.

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