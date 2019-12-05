Жилье купили 65% пострадавших при паводках в Приангарье семей

Число пострадавших при паводках в Иркутской области семей, которые приобрели новое жилье, достигло 4481. Это составляет 65% от всего числа пострадавших, сообщил в четверг, 5 декабря, вице-премьер Виталий Мутко на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС.

На проведение капитального ремонта за последнюю неделю, по его данным, выданы 175 свидетельств, в общей сложности — 2258 свидетельств на общую сумму 716 млн рублей, что составляет 82% от числа семей, имеющих право на проведение капитального ремонта после паводков. «Всего здесь у нас 1041 аванс оплачен — это достаточно мало», — цитирует Мутко ТАСС.

Ситуация с предоставлением нового жилья не изменилась. «Всего 185 заявлений на 38 квартир и 147 ИЖС. За неделю заключено 16 договоров, всего — 45», — рассказал Мутко.

29 ноября губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал, что новое жилье взамен утраченного при паводках в Иркутской области получили 11 тыс. человек и 4 тыс. семей.

В октябре вице-премьер Виталий Мутко заявил, что власти этого региона не справляются с ликвидацией последствий паводков, а опросы пострадавших в Тулуне и Нижнеудинске показали недовольство местных жителей работой властей по восстановлению инфраструктуры.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. Из-за стихии погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. За время паводка в регионе подтопило около 11 тыс. жилых домов, от наводнения пострадало более 45 тыс. человек. Наибольший ущерб понесли города Нижнеудинск и Тулун.