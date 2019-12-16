Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в Тулуне появится территория опережающего развития. Об этом 16 декабря сообщает ТАСС.

«Я подписал документ, это ТОР, или территория опережающего развития в Тулуне, Иркутская область. Место известное, особенно после наводнения этим летом», — заявил Медведев на встрече с вице-премьерами.

О том, что в Тулуне создадут ТОР, стало известно еще в конце ноября. По данным ИА IrkutskMedia, в рамках подготовки заявки были заключены шесть рамочных соглашений с потенциальными резидентами. К 2029 году реализация проектов поможет привлечь около 1,5 млрд инвестиций и создать более 1 тыс. новых рабочих мест.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате стихии погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. За время паводка в регионе подтопило около 11 тыс. жилых домов, от наводнения пострадало более 45 тыс. человек. Наибольший ущерб понесли города Тулун и Нижнеудинск. 27 июня в регионе ввели режим ЧС. Позже наводнению присвоили статус ЧС федерального уровня.

3 декабря стало известно, что количество резидентов территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах выросло почти в два раза с начала 2019 года. В Минэкономразвития объяснили, что это обусловлено повышением интереса предпринимателей к экономическим зонам.