Дуют на воду: Тулун объявлен территорией опережающего развития

Пострадавший от летних паводков город Тулун в Иркутской области стал территорией опережающего развития. Во время совещания с вице-премьерами председатель правительства Дмитрий Медведев объявил о подписании соответствующего постановления. Власти рассчитывают, что новый статус позволит диверсифицировать экономику региона, привлечь в него дополнительные инвестиции и быстрее оправиться от последствий стихии.

Наводнение в Иркутской области случилось в конце июня. Трагедия унесла жизни 26 человек, пропавшими без вести числятся четверо. За время паводка было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов. Пострадали более 45 тыс. человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах. Суммарный ущерб составил около 35 млрд рублей.

Территории опережающего развития (ТОР) — это особые экономические зоны со льготными налоговыми условиями и упрощенными административными процедурами. Они создаются для привлечения инвестиций и ускорения развития соответствующего региона. Для резидентов ТОР налог на прибыль в первые пять лет не превышает 5%. Для них также предусмотрены освобождение от налога на имущество и землю; возможность использования режима свободной таможенной территории; социальные взносы в размере 7,6% в течение 10 лет и ряд других льгот.

— Еще один документ, который я подписал, касается создания территории опережающего развития в Тулуне Иркутской области. Место известное, особенно после наводнения этим летом, — сказал Дмитрий Медведев. — Мы оказывали необходимую помощь по ликвидации последствий стихийного бедствия, помощь продолжается. Но территория должна получить и собственные механизмы для саморазвития, чтобы разнообразить местную экономику, привлечь дополнительные инвестиции в регион и чтобы сам моногород (Тулун — это моногород) был меньше зависим от градообразующего предприятия.

Минимальные капитальные вложения резидента ТОР в первый год должны составить 2,5 млн рублей. По словам вице-премьера Виталия Мутко, в ТОР планируется привлечь не менее шести компаний. Ожидается, что в ближайшие 2,5 года в Тулун будет инвестировано 1,3 млрд рублей и создано 550 новых рабочих мест.

Власти Иркутской области уже заключили шесть рамочных соглашений с потенциальными резидентами: здесь планируется построить завод стеклокомпозитов, линию древесно-полимерного композита, создать производство по переработке дикоросов, модернизировать кондитерский цех. Председатель правительства поручил Виталию Мутко и врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву внимательно следить за тем, как появляются в ТОР новые резиденты.

— Понятно, что все намеченные меры поддержки должны реализовываться, контролироваться. Что же касается самой ТОР, это все-таки механизм, который должен создавать дополнительные условия для развития города. Город непростой, и нужно, чтобы эта территория опережающего развития принесла экономический эффект, — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Виталий Мутко, в свою очередь, доложил, что ситуация в регионе находится под контролем. Около 47 тыс. человек выдали компенсации по 10 тыс. рублей, 27 тыс. граждан получили средства по утере имущества. Также решены все вопросы, связанные с восстановлением жилищных прав. Практически на все 6,9 тыс. утраченных помещений люди получили оплаченные жилищные сертификаты. До конца года будут возведены три многоквартирных дома и около 30 индивидуальных жилых домов.