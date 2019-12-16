Мутко отчитался о предоставлении жилья пострадавшим при паводках

В Иркутской области, пострадавшей этим летом от паводка, жилищные сертификаты выдали 99% лишившимся жилья после наводнения. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко на совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева в понедельник, 16 декабря.

«В целом ситуация под контролем.... Практически сейчас у нас 47 тысяч граждан — все получили по 10 тыс. рублей и 27 тыс. граждан получили (средства) на утерю имущества. Решены все вопросы, связанные с восстановлением жилищных прав. На сегодня практически из 6,9 тыс. помещений, которые люди утратили, 99% получили сертификаты», — цитирует «РИА Новости» слова Мутко.

Вице-премьер сказал, что сейчас 4,5 тыс. граждан получили жилье.

По словам Мутко, началась активная фаза строительства жилья в пострадавших от паводков населенных пунктах. «До конца года рассчитываем, что будет возведено три многоквартирных дома и около 30 индивидуальных жилых домов», — отметил он, добавив, что в регионе воссоздается социальная инфраструктура, и с новым руководителем региона налажен «полный контакт».

Ранее, 5 декабря, на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС Мутко сообщил, что 4481 пострадавший из-за паводка уже приобрел новое жилье.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате наводнений погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. За время паводка в регионе подтопило около 11 тыс. жилых домов, пострадало более 45 тыс. человек. Наибольший ущерб понесли города Нижнеудинск и Тулун.

27 июня на в регионе введли режим ЧС. Позже наводнению присвоили статус ЧС федерального уровня.