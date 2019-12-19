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Путин заявил о готовности России продлить СНВ-3

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Россия до конца года готова продлить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3). Об этом в четверг, 19 декабря, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

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«Мы вплоть до конца года готовы продлить, просто взять и продлить, действующее соглашение СНВ-3 <…> Но пока на все наши предложения нет никакого ответа», — подчеркнул глава государства.

Также российский лидер отметил, что в отсутствии СНВ-3 в мире не будет ничего, что могло бы сдержать гонку вооружений.

10 декабря по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил США продлить СНВ. По его мнению, таким образом две по-прежнему крупнейшие ядерные державы — США и Россия успокоят «мировое общественное мнение» и смогут избежать вакуума в вопросе контроля над вооружениями.

Действие СНВ заканчивается в феврале 2021 года. Документ был подписан в 2010 году и на данный момент является единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. В августе глава Пентагона Марк Эспер предложил включить в СНВ «всё новое оружие России».

19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствуют 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.

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