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Лавров назвал услышанными США предложения России по СНВ-3

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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США услышали предложения России по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3). Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам рабочего визита в США 10 декабря.

«Мы не можем себе позволить роскошь потерять СНВ-3»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров — о контроле над вооружениями и отношениях с Вашингтоном и Пекином

Ранее во вторник Лавров заявил, что Россия и США могли бы продлить ДСНВ, чтобы избежать вакуума в вопросе контроля над вооружениями.

«До этой даты (окончания действия ДСНВ 5 февраля 2021 года – Ред.) все остается в наших руках и в руках Соединенных Штатов. Наши предложения на столе», — приводит слова министра ТАСС.

Он добавил, что решение теперь за Вашингтоном.

Лавров прилетел в Вашингтон 10 декабря. Перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом, состоявшейся в этот день, у Лаврова прошла беседа с госсекретарем США Майком Помпео.

СНВ-3 был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.

В октябре посол России в США Анатолий Антонов призвал продлить договор «как есть». Москва, по его словам, к такому шагу готова и ожидает положительного ответа от Вашингтона.

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