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США заявили о неготовности участвовать в гонке вооружений

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Фото: Global Look Press/Richard B. Levine via www.imago-/www.imago-images.de
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Россия продолжает разрабатывать ядерные вооружения, однако это не повод начинать гонку вооружений, заявил журналистам заместитель главы Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США вице-адмирал Дэвид Крити.

«Россия продолжает наращивать ядерные вооружения, которыми Соединенные Штаты не обладают. Наша цель не состоит в том, чтобы не отставать от России и участвовать в гонке вооружений. <...> Вопрос в надлежащем сдерживании», — приводит слова Крити ТАСС.

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В этой связи он подчеркнул необходимость модернизации ядерной триады США, «если мы собираемся защищать нашу страну».

Вице-адмирал рассказал, что СТРАТКОМ консультирует Госдепартамент США по вопросу заключения договоров по контролю над вооружениями в части военного аспекта, последствий, рассматриваемых угроз и остальных вопросов.

По словам Крити, СТРАТКОМ намерен поддержать любой документ о контроле над вооружениями, который обеспечит безопасность Соединенным Штатам, при условии, что все стороны договора будут соблюдать его положения.

2 августа Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенный между США и СССР в 1987 году, официально прекратил свое действие по инициативе американской стороны. Соединенные Штаты обвинили Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы.

Единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений является СНВ-3, который был подписан в 2010 году. Действие документа заканчивается в феврале 2021 года. В августе глава Пентагона Марк Эспер предложил включить в СНВ-3 «всё новое оружие России».

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