Прямой эфир

Лавров заявил о готовности России продлить СНВ-3 в любой момент

0
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео. На пресс-конференции он заявил, что Россия готова продлить договор СНВ-3 в любой момент.

«Говорили мы сегодня о судьбе еще одного договора, чье действие автоматически заканчивается в феврале 2021 года, если он не будет продлен. Имею в виду договор о стратегических наступательных вооружениях. Россия подтвердила свое предложение уже сейчас принять решение о том, что этот договор будет продлен. Президент России Владимир Путин такую позицию на днях буквально подтвердил в своем публичном выступлении. Мы также подтверждаем предложение о том, чтобы, опять же по примеру Советского Союза и США, принять на уровне президентов заявление о недопустимости развязывания ядерной войны», — сказал Лавров.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019