Лавров заявил о готовности России продлить СНВ-3 в любой момент

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео. На пресс-конференции он заявил, что Россия готова продлить договор СНВ-3 в любой момент.

«Говорили мы сегодня о судьбе еще одного договора, чье действие автоматически заканчивается в феврале 2021 года, если он не будет продлен. Имею в виду договор о стратегических наступательных вооружениях. Россия подтвердила свое предложение уже сейчас принять решение о том, что этот договор будет продлен. Президент России Владимир Путин такую позицию на днях буквально подтвердил в своем публичном выступлении. Мы также подтверждаем предложение о том, чтобы, опять же по примеру Советского Союза и США, принять на уровне президентов заявление о недопустимости развязывания ядерной войны», — сказал Лавров.