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В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику «Северного потока – 2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода «Северный поток – 2», о риске серьезных санкций со стороны США.

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Сенат во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере $738 млрд, в который, помимо прочего, включены санкции против трубопровода. Теперь документ должен поступить на утверждение президенту Дональду Трампу, который заявил о готовности незамедлительно подписать документ.

В письме говорится, что закон был принят специально для того, чтобы остановить работу подобных компаний по «Северному потоку – 2».

«Однако последствия того, если ваша компания продолжит выполнять свою работу даже в течение одного дня после того, как президент подпишет закон о санкциях, подвергнут вашу компанию сокрушительным и потенциально фатальным правовым и экономическим санкциям», — сообщается на сайте сенатора Теда Круза.

9 декабря конгресс США опубликовал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Целью ограничений названа «защита» европейской энергетической безопасности. Российский МИД при этом заявил, что меры направлены на получение односторонних преимуществ Соединенными Штатами в ущерб интересам Европы в газовой сфере.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. Большинство стран ЕС поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США.

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