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Все спутники успешно отделились от ракеты «Союз-СТ-А»

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Четыре спутника и телескоп CHEOPS отделились от ракеты-носителя «Союз-СТ-А», которая стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом 18 декабря пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление исполнительного директора компании — оператора полета Arianespace Стефана Исраэля.

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Первым от ракеты-носителя отделился COSMO-SkyMed Second Generation — итальянский радиолокационный спутник, вторым — европейский космический телескоп CHEOPS. После этого на орбиту были выведены три малых аппарата: европейский OPS-SAT и французские EyeSat и ANGELS.

На своей странице в Twitter Исраэль поблагодарил российских партнеров — «Роскосмос», НПО Лавочкина, РКЦ «Прогресс» и ЦЭНКИ за сотрудничество.

Ракета «Союз-СТ-А» стартовала с космодрома Куру ранее в этот же день. 17 декабря ее запуск был перенесен на сутки из-за обнаружения сбоя в системе управления носителя. Директор по науке Европейского космического агентства Гюнтер Хазингер уточнил, что пуск отложен на сутки из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат».

4 апреля ракета «Союз-СТ-Б», стартовавшая с космодрома Куру, успешно вывела британские спутники O3b на орбиту.

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