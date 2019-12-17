Прямой эфир

«Роскосмос» назвал причину переноса пуска «Союза» с космодрома Куру

0
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запуск российской ракеты «Союз-СТ-А» с четырьмя спутниками и европейским орбитальным телескопом CHEOPS с космодрома Куру был перенесен на сутки из-за обнаружения сбоя в системе управления носителя. Об этом сказано на сайте «Роскосмоса» во вторник, 17 декабря.

Космический мусор: вокруг Земли летают тысячи опасных объектов
Пространство на околоземной орбите стремительно захламляется

Сбой выявлен автоматически. «Принято решение о переносе пуска на резервную дату — 18 декабря 2019 года в 11:54 мск», — уточнили в госкорпорации. В настоящее время специалисты выясняют причины сбоя для его устранения.

Ранее, во вторник, директор по науке Европейского космического агентства Гюнтер Хазингер сообщил, что пуск «Союз-СТ» отложен на сутки из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат».

«Союз-СТ» отправит на орбиту Земли французский малый научный спутник EyeSat, европейский космический телескоп CHEOPS, итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1, первый французский наноспутник ANGELS и европейский аппарат OPS-SAT.

4 апреля ракета «Союз-СТ-Б», стартовавшая с космодрома Куру, успешно вывела британские спутники O3b на орбиту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ракета-носитель Vega стартовала с космодрома Куру
Запуск спутников O3b «Союзом» с космодрома Куру отложен

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019