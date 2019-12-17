«Роскосмос» назвал причину переноса пуска «Союза» с космодрома Куру

Запуск российской ракеты «Союз-СТ-А» с четырьмя спутниками и европейским орбитальным телескопом CHEOPS с космодрома Куру был перенесен на сутки из-за обнаружения сбоя в системе управления носителя. Об этом сказано на сайте «Роскосмоса» во вторник, 17 декабря.

Сбой выявлен автоматически. «Принято решение о переносе пуска на резервную дату — 18 декабря 2019 года в 11:54 мск», — уточнили в госкорпорации. В настоящее время специалисты выясняют причины сбоя для его устранения.

Ранее, во вторник, директор по науке Европейского космического агентства Гюнтер Хазингер сообщил, что пуск «Союз-СТ» отложен на сутки из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат».

«Союз-СТ» отправит на орбиту Земли французский малый научный спутник EyeSat, европейский космический телескоп CHEOPS, итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1, первый французский наноспутник ANGELS и европейский аппарат OPS-SAT.

4 апреля ракета «Союз-СТ-Б», стартовавшая с космодрома Куру, успешно вывела британские спутники O3b на орбиту.