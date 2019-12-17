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Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру отложен на сутки

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ», запланированный на вторник, отложен на сутки из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат». Об этом в своем Twitter-аккаунте написал директор по науке Европейского космического агентства Гюнтер Хазингер 17 декабря.

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«К сожалению, сегодняшний старт «Союза» отменен из-за ошибки в программном обеспечении разгонного блока «Фрегат», — написал Хазингер.

Старт был намечен на 11:54 мск с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Как сообщил Хазингер, запуск ракеты перенесен на среду на то же самое время.

«Союз-СТ» запустит французский малый научный спутник EyeSat, европейский космический телескоп CHEOPS, итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1, первый французский наноспутник ANGELS и европейский аппарат OPS-SAT.

4 апреля ракета-носитель «Союз-СТ-Б» успешно вывела британские спутники O3b на орбиту. Старт был произведен с космодрома Куру.

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