Первый запуск спутников OneWeb с Байконура запланировали на 30 января

Первый запуск с космодрома Байконур британских спутников связи OneWeb намечен на конец января. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщили в пресс-службе компании «Главкосмос» (дочернее предприятие Роскосмоса).

В ноябре стало известно, что запуск спутников OneWeb перенесен с 23 января на конец января-февраль из-за задержек с изготовлением космических аппаратов. До этого старт планировался 19 декабря и был отложен по аналогичной причине.

«Работы по пускам космических аппаратов OneWeb идут по графику, в соответствии с которым первый пуск с космодрома Байконур запланирован на 30 января 2020 года», — цитирует представителя пресс-службы «РИА Новости».

Для запуска 34 спутников будет использована ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М».

Ранее сообщалось, что первый полностью коммерческий пуск с космодрома Восточный проведут в апреле 2020 года.