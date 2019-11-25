Ракета «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с военным спутником на борту с космодрома Плесецк. Он прошел успешно, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Старт состоялся в 20:52 мск и прошел в штатном режиме, передает «РИА Новости».

Это второй в 2019 году запуск такой ракеты-носителя в Плесецке. Предыдущий состоялся в июле.

Ранее в ноябре стало известно, что ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» сделает ракету-носитель «Союз-2» универсальной для пусков с разных космодромов. Сейчас ракета, собранная для одного космодрома, не может стартовать с другого. В рамках работ придется изменять не только сами ракеты, но и наземное оборудование.