Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала в четверг, 26 сентября, с космодрома Плесецк с созданным в интересах Минобороны космическим аппаратом. Полет проходит штатно, сообщили журналистам в пресс-службе военного ведомства.

Отмечается, что пуск прошел в 10:46 мск с площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Плесецк. Уже через девять минут космический аппарат отделился от третьей ступени ракеты-носителя.

«Космическая головная часть ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» в составе разгонного блока «Фрегат» и космического аппарата в расчетное время — 10:55 мск — штатно отделилась от третьей ступени ракеты», — цитирует сообщение министерства ТАСС.

В Минобороны отметили, что довыведение аппарата на расчетную орбиту продолжит разгонный блок «Фрегат» за счет своей двигательной установки. Согласно расчетам, это займет несколько часов.

13 сентября в «Роскосмосе» заявили о планах запустить пять японских спутников после апреля 2020 года на ракете «Союз-2».