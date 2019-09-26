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Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк

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Фото: ТАСС/Сергей Медведев
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Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала в четверг, 26 сентября, с космодрома Плесецк с созданным в интересах Минобороны космическим аппаратом. Полет проходит штатно, сообщили журналистам в пресс-службе военного ведомства.

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Отмечается, что пуск прошел в 10:46 мск с площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Плесецк. Уже через девять минут космический аппарат отделился от третьей ступени ракеты-носителя.

«Космическая головная часть ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» в составе разгонного блока «Фрегат» и космического аппарата в расчетное время — 10:55 мск — штатно отделилась от третьей ступени ракеты», — цитирует сообщение министерства ТАСС.

В Минобороны отметили, что довыведение аппарата на расчетную орбиту продолжит разгонный блок «Фрегат» за счет своей двигательной установки. Согласно расчетам, это займет несколько часов.

13 сентября в «Роскосмосе» заявили о планах запустить пять японских спутников после апреля 2020 года на ракете «Союз-2».

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