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«Роскосмос» заявил о собранной ракете с космическим грузовиком «Прогресс»

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Фото: Роскосмос
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На космодроме Байконур специалисты предприятий ракетно-космической отрасли завершили общую сборку ракеты «Союз-2.1а» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-13», сообщает «Роскосмос» в понедельник, 2 декабря.

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После сборки ракета-носитель получила заключение о готовности к вывозу и установке на стартовом комплексе площадки №31. Пуск запланирован на 6 декабря в 12:34 мск. Стыковка с МКС состоится 9 декабря.

«Союз-2.1а» и космический грузовик «Прогресс МС-13» доставят на борт МКС 700 кг топлива и газов, 420 л воды, стандартные рационы питания, а также более тонны различного оборудования и грузов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, приборы для научно-исследовательских экспериментов, санитарно-гигиенические и медицинские средства. Кроме того, экипаж получит новую беговую дорожку для поддержания физической формы в условиях невесомости.

Ранее, 25 ноября, сообщалось, что запуск грузового корабля «Прогресс МС-13» перенесен с 1 на 6 декабря из-за проблем с одним из кабелей.

24 октября национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) попросило «Роскосмос» перенести запуск «Прогресса» с 6 декабря на другую дату, чтобы не мешать стыковке американского грузового корабля Dragon, намечающейся на этот же день.

В июле космический грузовик «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени полета МКС. Корабль добрался до станции на три минуты быстрее предыдущего «Прогресса», полет которого длился 3 часа 21 минуту.

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