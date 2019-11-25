«Роскосмос» перенес запуск корабля «Прогресс» на 6 декабря

Запуск транспортного грузового корабля «Прогресс МС-13» перенесен с 1 на 6 декабря из-за проблем с одним из кабелей. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщается на официальном сайте «Роскосмоса».

«В ходе предполетной подготовки грузового корабля «Прогресс МС-13» на космодроме Байконур специалистами РКК «Энергия» было выявлено замечание к бортовому кабелю. Несоответствие было устранено после замены кабеля», — говорится на сайте организации.

Также отмечается, что из-за необходимости проведения дополнительных проверок пуск корабля перенесен на 6 декабря, 12:34 мск.

Ранее, 24 октября, сообщалось, что национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) попросило «Роскосмос» перенести запуск «Прогресса» с 6 декабря на другую дату, чтобы не мешать стыковке американского грузового корабля Dragon, намечающейся на этот же день.

В июле космический грузовик «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени полета МКС. Корабль добрался до станции на три минуты быстрее предыдущего «Прогресса», полет которого длился 3 часа 21 минуту.