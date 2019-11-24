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Космонавтам запретили использовать слова-паразиты

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Фото: facebook.com/pg/Roscosmos
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Центр подготовки космонавтов и ракетно-космическая корпорация «Энергия» составили методические рекомендации по ведению связи с космонавтами.

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Как сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 24 ноября, со ссылкой на доклад организаций, они уже внедрены в работу и дали первые результаты. Так, для ведения связи требуется «говорить ясно и отчетливо, скорость речи не должна превышать 100 слов в минуту» и сохранять громкость передачи информации, отмечается в рекомендациях

Также «переговоры должны быть краткими, технически грамотными, вестись с соблюдением правил произношения отдельных слов, четкой дикцией, исключением слов-паразитов и звуков запинания». Кроме того, «недопустимы любые некорректные и негативные высказывания на любые темы», допускаются слова приветствия и благодарности в адрес космонавтов.

Опыт использования рекомендаций позволил повысить эффективность выполнения полетных задач экипажем Международной космической станции (МКС). Авторы документа резюмировали, что стараются поддерживать гармоничные отношения с экипажем, а также учитывать участие в программе МКС представителей различных культур.

Общение российского Центра управления полетами (ЦУП) с космонавтами на МКС осуществляется напрямую при полете станции над территорией России. Во время полета станции над другими территориями связь осуществляется через американские спутники-ретрансляторы.

1 ноября стало известно, что космонавты МКС попробуют испечь печенье прямо на станции в электропечи Zero G Oven, которая работает в условиях невесомости. Она способна разогреться до температуры в 177 градусов, что вдвое выше, чем у имеющихся на станции средств для разогрева пищи.

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