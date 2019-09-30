Российская частная компания планирует разработать космический грузовик

Российская частная компания «Международные транспортные космические системы» (МТКС) планирует разработать многоразовый грузовой транспортный корабль.

Как рассказали «РИА Новости» в понедельник, 30 сентября, в самой компании, которая была организована выходцами из S7 Space (дочернее предприятие группы S7), он будет создаваться совместно с предприятиями госкорпораций «Роскосмос», «Росатом» и «Ростех».

Корабль получил название «Арго» в честь судна, на котором, согласно греческому мифу, аргонавты отправились в поисках Золотого руна. Он будет состоять из многоразового возвращаемого аппарата и одноразового двигательного отсека.

Предполагается, что «Арго» сможет доставлять до 2 т груза на Международную космическую станцию (МКС) и возвращать до 1 т груза. Ожидается, что ресурс корабля составит 20 циклов взлет-посадка. Стоимость цикла использования корабля, включающего изготовление, составит около $11,5 млн.

Летные испытания планируется начать в 2023 году, а с 2026-го — регулярные запуски. Главным конструктором нового корабля назначен Николай Брюханов – ранее генконструктор разрабатываемого «Роскосмосом корабля «Федерация», недавно переименованного в «Орла».

Отмечается, что корпус корабля будет собран из композитных материалов, для этого планируется построить сборочно-производственный комплекс. В качестве возможных площадок рассматриваются в Казахстан, Воронеж и Подмосковье.

Согласно данным сайта госзакупок, изготовление космического корабля «Прогресс МС» обходится в $29,5 млн. При этом он способен отвезти 2,6 т, но возвращать грузы не может. Других транспортных грузовых кораблей у России нет и не разрабатывается. В мире разработано новое поколение транспортных кораблей – Dragon от SpaceX, Cygnus от Northrop Grumman, Dream Chaser от Sierra Nevada, японский Konotori.