Запуск двух российских спутников «Экспресс» отложили на 2020 год

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с российскими связными космическими аппаратами «Экспресс-80» и «Экспресс-103» отложили на весну 2020 года.

Об этом «РИА Новости» в субботу, 28 сентября сообщил источник в ракетно-космической отрасли. Причина переноса при этом не уочняется. В «Роскосмосе» агентству информацию комментировать не стали. Изначально старт планировался в 2019 году.

Предполагалось, что спутники изготовят в конце 2019-го — начале 2020 года. «Экспресс-80» и «Экспресс-103» производятся в интересах предприятия «Космическая связь». Они будут выведены на геостационарную круговую орбиту для предоставления услуг связи и вещания.

Ранее стало известно, что запуск ракеты-носителя «Протон-М» с европейским спутником Eutelsat-5WB и американским аппаратом MEV-1 запланирован на 9 октября.