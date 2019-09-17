Прямой эфир

Американский модуль может столкнуться на орбите с советским спутником

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский надувной модуль Genesis-2 в ближайшие часы может столкнуться на околоземной орбите с советским космическим аппаратом «Космос-1300». Об этом 17 сентября сообщила компания-разработчик американского аппарата Bigelow Aerospace.

Музыка, монеты, порно: что еще земляне отправляют инопланетянам
И почему космические послания гораздо больше говорят нам о нас самих, чем расскажут пришельцам о человечестве

«Сегодня ВВС США сообщили нам, что есть вероятность 5,6% того, что Genesis-2 столкнется с нефункционирующим российским спутником «Космос-1300» через 15 часов», - говорится в сообщении в Twitter.

В компании отметили, что вероятность столкновения небольшая, но само ее наличие говорит о том, что орбита замусорена.

Genesis-2 предназначен для тестирования технологий коммерческих космических станций. Он был запущен в 2007 году и прослужил 2,5 года.

«Космос-1300» вывели на орбиту в 1981 году. Согласно незасекреченным данным, аппарат является спутником радиоэлектронной разведки «Целина-Д».

Как отмечает «РИА Новости», инциденты со столкновениями на орбите уже были. В 2009 году американский аппарат Iridium 33 и российский «Космос-2251» врезались друг в друга и развалились на множество обломков, от которых потом пришлось уклоняться другим спутникам.

По расчетам специалистов, к 2023 году на орбите ежедневно будет происходить до 300 столкновений.

В прошлом году сообщалось, что предприятия «Роскосмоса» создают систему для предотвращения столкновений аппаратов на орбите – «Космический навигатор». В случае опасности «небесного ДТП» система будет предоставлять необходимую информацию для его предотвращения операторам спутниковых группировок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу»
«Роскосмос» разработал «броню» для спутников

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019