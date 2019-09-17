Американский модуль может столкнуться на орбите с советским спутником

Американский надувной модуль Genesis-2 в ближайшие часы может столкнуться на околоземной орбите с советским космическим аппаратом «Космос-1300». Об этом 17 сентября сообщила компания-разработчик американского аппарата Bigelow Aerospace.

«Сегодня ВВС США сообщили нам, что есть вероятность 5,6% того, что Genesis-2 столкнется с нефункционирующим российским спутником «Космос-1300» через 15 часов», - говорится в сообщении в Twitter.

В компании отметили, что вероятность столкновения небольшая, но само ее наличие говорит о том, что орбита замусорена.

Genesis-2 предназначен для тестирования технологий коммерческих космических станций. Он был запущен в 2007 году и прослужил 2,5 года.

«Космос-1300» вывели на орбиту в 1981 году. Согласно незасекреченным данным, аппарат является спутником радиоэлектронной разведки «Целина-Д».

Как отмечает «РИА Новости», инциденты со столкновениями на орбите уже были. В 2009 году американский аппарат Iridium 33 и российский «Космос-2251» врезались друг в друга и развалились на множество обломков, от которых потом пришлось уклоняться другим спутникам.

По расчетам специалистов, к 2023 году на орбите ежедневно будет происходить до 300 столкновений.

В прошлом году сообщалось, что предприятия «Роскосмоса» создают систему для предотвращения столкновений аппаратов на орбите – «Космический навигатор». В случае опасности «небесного ДТП» система будет предоставлять необходимую информацию для его предотвращения операторам спутниковых группировок.