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Первый коммерческий пуск с космодрома Восточный проведут в 2020 году

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Первый полностью коммерческий пуск с космодрома Восточный проведут в апреле 2020 года. Об этом со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщили «РИА Новости».

По предварительным данным, первый запуск спутников по контракту с OneWeb на ракете «Союз-2» с космодрома состоится 18 апреля 2020 года. За ним последуют пуски в мае, июне и июле. Кроме того, в декабре возможен пятый запуск с метеоспутником «Метеор-М» номер 2–3.

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Первый запуск коммерческих спутников с Восточного был произведен еще в 2017 году, но тогда это были микроспутники, которые являлись дополнением к российскому космическому аппарату «Метеор-М» номер 2-1. Пусковые услуги производились в рамках федеральной программы, а ракета для пуска была изготовлена за счет бюджета.

5 ноября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посетил космодром Восточный. Во время визита он провел инспекцию строительства стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара», посетил метрологическую базу Технического комплекса космодрома и осмотрел площадку строительства жилых домов в микрорайоне Звездный в городе Циолковском.

В августе Рогозин сообщал о том, что вся инфраструктура для запусков с Восточного готова.

Возведение Восточного в Амурской области началось в 2012 году. Это будет первый национальный космодром гражданского назначения, который обеспечит России независимый доступ в космос.

На данный момент на космодроме строится вторая очередь инфраструктуры, предназначенная для ракет «Ангара». Первая практически завершенная очередь космодрома включает стартовый комплекс под ракеты «Союз». С него уже проведены успешные запуски.

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