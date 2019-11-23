Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного

График строительства второй очереди космодрома Восточный для ракеты «Ангара» выдерживается. Об этом руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в субботу, 23 ноября, заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«В настоящее время у нас задействовано более 1260 рабочих и 140 единиц техники. Это полностью соответствует проекту стройки. График выдерживается, несмотря на то что там достаточно холодно», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Рогозина, он лично каждый месяц инспектирует ход работ. Кроме того, госкорпорация следит за строительством с помощью спутников, используя свою орбитальную группировку дистанционного зондирования Земли. Также «Роскосмос» проводит дополнительную аэросъемку с помощью дронов.

«Маркеры показывают любые изменения: объема работ, количества техники и даже людей», — отметил Рогозин.

21 ноября Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве Восточного. Таким образом, в работе СК находятся 14 уголовных дел. К настоящему моменту вынесены приговоры в отношении 58 человек.

Ранее в ноябре на беспорядок при строительстве космодрома указал Владимир Путин. По его словам, несмотря на уголовные дела и тюремные сроки, «воруют сотнями миллионов». В Кремле заявили, что похищено 11 млрд рублей, из которых вернуть удалось лишь 3,5 млрд рублей.

При этом Дмитрий Рогозин заверяет, что на сегодняшний день нет оснований для беспокойства из-за неэффективной траты средств. В дирекции космодрома сообщили, что строительство стартовой инфраструктуры для ракеты «Ангара» жестко контролируется, информация о любых фактах нарушений передается правоохранителям.

Возведение Восточного в Амурской области началось в 2012 году. Ожидается, что это будет первый национальный космодром гражданского назначения, который обеспечит России независимый доступ в космос. Строительство пяти объектов из 19 еще не завершено. В июне начали строительство второй очереди — под «Ангару».