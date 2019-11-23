Прямой эфир

Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного

0
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

График строительства второй очереди космодрома Восточный для ракеты «Ангара» выдерживается. Об этом руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в субботу, 23 ноября, заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«В настоящее время у нас задействовано более 1260 рабочих и 140 единиц техники. Это полностью соответствует проекту стройки. График выдерживается, несмотря на то что там достаточно холодно», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Рогозина, он лично каждый месяц инспектирует ход работ. Кроме того, госкорпорация следит за строительством с помощью спутников, используя свою орбитальную группировку дистанционного зондирования Земли. Также «Роскосмос» проводит дополнительную аэросъемку с помощью дронов.

Укрепить иммунитет: Путин призвал следить за распределением бюджета
На совещании с правительством президент потребовал разобраться с проблемой хищений госсредств

«Маркеры показывают любые изменения: объема работ, количества техники и даже людей», — отметил Рогозин.

21 ноября Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве Восточного. Таким образом, в работе СК находятся 14 уголовных дел. К настоящему моменту вынесены приговоры в отношении 58 человек.

Ранее в ноябре на беспорядок при строительстве космодрома указал Владимир Путин. По его словам, несмотря на уголовные дела и тюремные сроки, «воруют сотнями миллионов». В Кремле заявили, что похищено 11 млрд рублей, из которых вернуть удалось лишь 3,5 млрд рублей.

При этом Дмитрий Рогозин заверяет, что на сегодняшний день нет оснований для беспокойства из-за неэффективной траты средств. В дирекции космодрома сообщили, что строительство стартовой инфраструктуры для ракеты «Ангара» жестко контролируется, информация о любых фактах нарушений передается правоохранителям.

Возведение Восточного в Амурской области началось в 2012 году. Ожидается, что это будет первый национальный космодром гражданского назначения, который обеспечит России независимый доступ в космос. Строительство пяти объектов из 19 еще не завершено. В июне начали строительство второй очереди — под «Ангару».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Заместитель Рогозина рассказал о запрете цитировать Илона Маска
Рогозин допустил возобновление сотрудничества с Украиной в космической сфере

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019