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Запущенный с космодрома Плесецк спутник «Глонасс-М» выведен на орбиту

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Фото: facebook.com/Роскосмос
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Разгонный блок «Фрегат» ракеты-носителя «Союз-2.1б» успешно вывел на орбиту навигационный спутник «Глонасс-М». Об этом в среду, 11 декабря, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Также в ведомстве отметили, что старт ракеты и выведение спутника на орбиту прошли в штатном режиме.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк в 11:54 с пусковой установки № 3. Пуск «Союза-2.1б» должен был состояться накануне, но по техническим причинам его перенесли на 11 декабря.

В ноябре Министерство обороны опубликовало видео запуска «Союза-2.1в» с военным спутником на борту. Оптическая аппаратура космического аппарата позволяет производить съемку поверхности планеты.

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