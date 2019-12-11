Прямой эфир

«Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» стартовал с космодрома Плесецк

0
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала в среду, 11 декабря, с космодрома Плесецк. Об этом «РИА Новости» сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Старт состоялся в 11:54 с пусковой установки №3, уточнили в оборонном ведомстве. Предстартовые операции прошли в штатном режиме. «Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты», — заявили в оборонном ведомстве.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» c космодрома Плесецк должен был состояться накануне, но по техническим причинам его перенесли на 11 декабря.

В ноябре Министерство обороны опубликовало видео запуска «Союз-2.1в» с военным спутником на борту. Оптическая аппаратура космического аппарата позволяет производить съемку поверхности планеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Запуск «Союза-2.1б» c Плесецка перенесен на сутки
Минобороны опубликовало видео запуска ракеты «Союз-2.1в»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019