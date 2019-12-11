«Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» стартовал с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала в среду, 11 декабря, с космодрома Плесецк. Об этом «РИА Новости» сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Старт состоялся в 11:54 с пусковой установки №3, уточнили в оборонном ведомстве. Предстартовые операции прошли в штатном режиме. «Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты», — заявили в оборонном ведомстве.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» c космодрома Плесецк должен был состояться накануне, но по техническим причинам его перенесли на 11 декабря.

В ноябре Министерство обороны опубликовало видео запуска «Союз-2.1в» с военным спутником на борту. Оптическая аппаратура космического аппарата позволяет производить съемку поверхности планеты.