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Запущенный с Плесецка военный «спутник-инспектор» вышел на орбиту

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Запущенный с Плесецка военный «спутник-инспектор» вышел на целевую орбиту. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

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«Космический аппарат <…> выведен на целевую орбиту, с которой может осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников», — говорится в сообщении.

Кроме того, аппарат способен производить съемку поверхности Земли.

Отмечается, что «спутник-инспектор» создан на базе унифицированной многофункциональной космической платформы и предназначается для контроля за состоянием аппаратов российской и зарубежных орбитальных группировок.

23 ноября в командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщили о сгоревшем спутнике РФ системы предупреждения ракетной атаки. Отмечалось, что спутник сошел с орбиты в ночь на субботу и был зафиксирован последний раз на высоте 80 км. В настоящий момент объект на орбите больше не существует. В тот же день в Минобороны России подтвердили эту информацию.

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