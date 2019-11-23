В России подтвердили сход с орбиты спутника системы предупреждения ракетной атаки

Главный центр разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Космических войск Воздушно-космических сил подтвердил, что российский спутник «Космос-2422» системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

«Схождение с орбиты фрагментов космического объекта произошло в 1:15 мск 23 ноября 2019 года над акваторией Тихого океана», — говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в субботу, 23 ноября.

Отмечается, что обломки спутника сгорели при прохождении плотных слоев атмосферы. По данным Минобороны, спутник был запущен в 2006 году с космодрома Плесецк и уже выработал свой ресурс. Он мог отслеживать старты межконтинентальных баллистических ракет, соответствующая информация передавалась на Землю, уточняет ТАСС.

Ранее 23 ноября в командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщили о сгоревшем спутнике РФ системы предупреждения ракетной атаки. Отмечалось, что спутник сошел с орбиты в ночь на субботу и был зафиксирован последний раз на высоте 80 км. В настоящий момент объект на орбите больше не существует.

«Космос-2422» — российский военный спутник серии космических аппаратов «Космос» типа УС-К «Око», разработанный в НПО им. С.А. Лавочкина.