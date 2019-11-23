В NORAD сообщили о сгоревшем спутнике РФ системы предупреждения ракетной атаки

Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему предупреждения о ракетном нападении, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере, сообщает ТАСС в субботу, 23 ноября, со ссылкой на данные командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

По данным системы обороны, спутник сошел с орбиты в ночь на субботу и был зафиксирован последний раз на высоте 80 км. В настоящий момент объект на орбите больше не существует.

«Космос-2422» — российский военный спутник серии космических аппаратов «Космос» типа УС-К «Око», разработанный в НПО им. С.А. Лавочкина. Был запущен в 2006 году с космодрома Плесецк.

18 октября сообщалось, что Россия формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении благодаря началу работы космического аппарата «Тундра», который недавно пополнил военную орбитальную группировку.