Прямой эфир

В NORAD сообщили о сгоревшем спутнике РФ системы предупреждения ракетной атаки

0
Фото: NORAD
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему предупреждения о ракетном нападении, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере, сообщает ТАСС в субботу, 23 ноября, со ссылкой на данные командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Северное влияние: в Арктике развернут сверхдальнобойные С-300В4
Новая зенитная ракетная бригада усилит противовоздушную оборону северного и восточного стратегических направлений

По данным системы обороны, спутник сошел с орбиты в ночь на субботу и был зафиксирован последний раз на высоте 80 км. В настоящий момент объект на орбите больше не существует.

«Космос-2422» — российский военный спутник серии космических аппаратов «Космос» типа УС-К «Око», разработанный в НПО им. С.А. Лавочкина. Был запущен в 2006 году с космодрома Плесецк.

18 октября сообщалось, что Россия формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении благодаря началу работы космического аппарата «Тундра», который недавно пополнил военную орбитальную группировку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США признались в уязвимости своих баз перед возможными атаками РФ и Китая
Falcon-9 с 60 спутниками Starlink запущена с космодрома в США
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019