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Запуск «Союза-2.1б» c Плесецка перенесен на сутки

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Фото: ТАСС/Сергей Медведев
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Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» c космодрома Плесецк, планировавшийся на вторник, 10 декабря, перенесен на 11 декабря. Об этом сообщил источник в отрасли.

По его словам, пуск решено перенести по техническим причинам.

«При каждом пуске есть основная и резервная дата пуска. Как правило, это следующие сутки», — объяснил он «Интерфаксу».

Ракета должна вынести на орбиту Земли спутник «ГЛОНАСС-М».

26 ноября Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска «Союз-2.1в» с военным спутником на борту, состоявшегося 25 ноября с космодрома Плесецк. Оптическая аппаратура космического аппарата позволяет производить съемку поверхности планеты.

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