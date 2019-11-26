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Минобороны опубликовало видео запуска ракеты «Союз-2.1в»

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Фото: скриншот с видео
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Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска ракеты-носителя «Союз-2.1в» с военным спутником на борту, состоявшегося 25 ноября с космодрома Плесецк.

Старт ракеты состоялся в 20:52 мск и прошел в штатном режиме, также стало известно, что «спутник-инспектор» вышел на целевую орбиту.

По сообщению ведомства, оптическая аппаратура космического аппарата позволяет производить съемку поверхности Земли.

4 ноября стало известно, что корпорация Arianespace отложила на неопределенный срок запуск своей ракеты Ariane 5. Носитель должен был стартовать с космодрома Куру (Французская Гвиана) в воскресенье и вывести на орбиту два телекоммуникационных спутника Египта и Великобритании.

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