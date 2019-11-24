Запуск европейской ракеты со спутниками отложили

Корпорация Arianespace отложила на неопределенный срок запуск своей ракеты Ariane 5. Носитель должен был стартовать с космодрома Куру (Французская Гвиана) в воскресенье, 24 ноября, и вывести на орбиту два телекоммуникационных спутника Египта и Великобритании. Об этом говорится в записи на официальном сайте Arianespace.

Причиной отмены старта ракеты за 20 минут до запланированного срока стали неполадки в питании наземных объектов пускового комплекса. В целях безопасности из ракеты откачали топливо. Сотрудники комплекса начали расследование в связи с инцидентом.

Запуск Ariane 5 должен был стать 250-м по счету пуском ракет этого семейства с 1979 года. Он должен был вывести на орбиту земли спутник TIBA-1, созданный компаниями Thales Alenia Space и Airbus Defence and Space по заказу египетского правительства, и спутник Inmarsat GX5, произведенный Thales Alenia Space по заказу одноименного британского оператора мобильной спутниковой связи. Он должен был обеспечить связь на территории Европы и Ближнего Востока. Inmarsat GX5 — представитель семейства Global Xpress (GX), который является самым продвинутым среди других спутников GX.

Общая масса запланированного груза составила 9,6 т. TIBA-1 рассчитан на 15 лет эксплуатации, Inmarsat GX5 — на 16.

Ранее 7 ноября представители британской телекоммуникационной компании OneWeb перенесли запуск своих спутников с космодрома Байконур на 2020 год для проведения дополнительных тестов и испытаний. Ожидалось вывести на орбиту 34 аппарата. Всего планируется запустить 672 спутника OneWeb. Они должны обеспечить широкополосный доступ в интернет по всему миру.