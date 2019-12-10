Прямой эфир

«Роскосмос» предложил два варианта ракеты для полета на Луну

0
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На утверждение правительства вынесены две концепции программы создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса для полетов на Луну. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора организации «Агат» Дмитрия Чиркина.

Четыре месяца условно: в России смоделируют полет на Луну
Стартует изоляционный эксперимент SIRIUS с российско-американским экипажем

«На сегодняшний день программа сверхтяжелого носителя внесена в правительство, и в каком виде она будет утверждена, трудно сказать. Там два сценария. Минимальная планка 700 миллиардов (рублей), максимальная — чуть более одного триллиона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Роскосмос» проектирует сверхтяжелую ракету «Енисей» и ее более грузоподъемную версию «Дон», чье основное назначение — обеспечение полетов в дальний космос, в частности, к Луне и Марсу. Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, к Луне - 27 тонн. Вторая - более мощная - 140 тонн и 33 тонны, соответственно.

Организация «Агат» — отраслевой финансовый институт «Роскосмоса», осуществляющий экономическую экспертизу проектов ракетно-космической отрасли.

В начале января глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что к 2028 году в России создадут новую ракету-носитель сверхтяжелого класса «Енисей». Предполагается, что она будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза.

Тогда сообщалось, что разработкой займется РКК «Энергия» им. С.П. Королева, самарский РКЦ «Прогресс» и столичный Центр имени М.В. Хруничева в части создания третьей ступени. Строительство инфраструктуры под новую ракету на космодроме Восточный, как ожидается, начнется в 2026 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия будет осваивать Луну в независимом темпе
Boeing представила проект аппарата для высадки на Луну

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019