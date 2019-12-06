Минобороны провело эксперимент по отделению спутника от платформы

Российские военные провели испытания, в ходе которых отделили малый космический аппарат от унифицированной многофункциональной космической платформы. Об этом сообщили в Министерстве обороны, в пятницу, 6 декабря.

Целью эксперимента является оценка объектов. «Видовая информация передается на наземные средства обработки для определения технического состояния исследуемого спутника», — передает ТАСС заявление министерства.

26 ноября с космодрома Плесецк был запущен космический аппарат. В расчетное время он был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил (ВКС). Его оптическая аппаратура позволяет производить съемку поверхности Земли.

23 ноября в командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщили о сгоревшем спутнике РФ системы предупреждения ракетной атаки. Отмечалось, что спутник сошел с орбиты в ночь на субботу и был зафиксирован последний раз на высоте 80 км. Позже эти сообщения подтвердили в Минобороны России.

30 августа военный спутник Минобороны успешно отделился от ракеты «Рокот». Ракета-носитель была взята на сопровождение наземными средствами ВКС России. Запуск состоялся с космодрома Плесецк в Архангельской области.

В конце июля с космодрома Плесецк стартовала ракета со спутником «Меридиан». На тот момент это был уже третий старт в году с самого северного космодрома России.