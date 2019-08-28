Россия запланировала 12 пусков «Союзов» со спутниками OneWeb в 2020 году

Россия запланировала выполнение в 2020 году 12 пусков ракет-носителей «Союз» со спутниками связи британской компании OneWeb. Об этом на авиасалоне МАКС-2019 сообщил гендиректор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов.

По его словам, два аппарата отправятся в космос с космодрома Куру во французской Гвиане, остальные запустят с российских космодромов. «Конкретные даты и количество согласуются с заказчиком», — цитирует ТАСС в среду, 28 августа, Лоскутова.

Накануне сообщалось, что запуск первого российского спутника дистанционного зондирования Земли нового поколения «Ресурс-ПМ» перенесли с 2022 на 2023 год, второго — с 2023 на 2024 год.

4 августа стало известно, что отправка в космос метеорологического спутника «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе также перенесена с 2021 на 2023 год.