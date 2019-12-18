Космические деньги: из-за отложенного старта «Союза» зависли почти $500 млн

В переносе времени старта ракеты «Союз-СТ» не виноват разгонный блок «Фрегат», рассказали «Известиям» в НПО им. С.А. Лавочкина. Специалисты объединения предлагают не брать в расчет информацию, распространенную через Twitter директора по науке Европейского космического агентства Гюнтера Хазингера , а опираться на официальное сообщение «Роскосмоса». В корпорации сообщили, что проблемы относятся к системе управления ракеты-носителя. По подсчетам «Известий», на старте «зависли» минимум $440 млн — именно столько можно потерять при неудачном запуске ракеты.

Ропот космодрома

Twitter директора по науке Европейского космического агентства Гюнтера Хазингера стал первым источником информации о том, что ракета «Союз-СТ» с пятью европейскими спутниками 17 декабря не полетит . По его мнению, причина кроется в программной ошибке управления верхней ступенью разгонного блока «Фрегат».

«С этой сложной миссией мы не рискуем, — написал Гюнтер Хазингер. — Так что держим пальцы скрещенными для завтрашнего дня».

Союз_1 Ракета-носитель «Союз-СТ» на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Через полчаса появилось и сообщение главного исполнительного директора компании Arianespace, осуществляющей маркетинговое руководство запуском «Союза», Стефана Исраэля . «Из-за «красного» (автоматическое срабатывание предупреждения. — «Известия») перед началом автоматической процедуры подготовки к запуску систем «Союза» — операции на сегодня были прекращены, — написал он в Twitter. — Спутники и сама ракета-носитель в полной безопасности, ведется расследование в рамках стандартных процедур».

В ЕКА порекомендовали «Известиям» обратиться за комментариями в Arianespace . Там предоставили пресс-релиз, выпущенный утром, а дополнительных разъяснений не дали.

«Роскосмос» в своем информационном сообщении, как и Стефан Исраэль, разгонный блок «Фрегат» не упоминает. Официальное уточнение касается выявленной автоматикой сбоя в системе управления носителем. То есть причина, по мнению специалистов «Роскосмоса», кроется совсем в другой части, которая выпускается абсолютно другим разработчиком — НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова, расположенном в Екатеринбурге.

Выявленная проблема никак не касается выпускаемого предприятием разгонного блока «Фрегат», подтвердили «Известиям» в НПО им. С.А. Лавочкина . Там добавили: к сожалению, эту информацию по ошибке распространил ученый, вряд ли сильно разбирающийся в конструкции ракеты.

Союз_2 Мобильная башня обслуживания с ракетой-носителем «Союз-СТ» на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

В НПО автоматики «Известиям» сказали, что не могут дать комментарий без согласования с «Роскосмосом».

Наличие проблем и перенос старта «Известиям» подтвердил источник из ракетно-космической отрасли. При этом он отметил, что проблемы несерьезные и принадлежат к трудностям такого рода, которые довольно часто и успешно решаются специалистами при запуске.

Миллионы — на воздух

Возможно, европейские коллеги перестраховываются, зная истории с неудачами «Роскосмоса» в последние несколько лет. Что и понятно, ведь космический рейс VS23 (так он обозначен специалистами компании Arianespace) тянет ни много ни мало почти на полмиллиарда долларов.

Первым в космосе должен быть развернут спутник двойного назначения COSMO-SkyMed . Он произведен в Италии (компания Thales Alenia Space) и будет использоваться Итальянским космическим агентством (ISA) и министерством обороны страны. Выделение денег на эту программу вызвало бурную дискуссию, а поступление траншей для создания двух спутников второго поколения, один из которых должен полететь теперь уже 18 декабря, разработчики даже отпраздновали.

Спутники имеют несколько режимов наблюдения для военного, гражданского и коммерческого использования с наиболее высоким разрешением — в 1 м. По оценкам итальянского правительства, их отправка на орбиту обойдется стране в €500 млн. То есть один спутник стоит примерно €250 млн, или $278 млн . Его вес составляет 2205 кг.

Еще один дорогой проект — космический телескоп «Хеопс» , созданный для поиска экзопланет. Он будет находить подобные Земле небесные тела транзитным методом, что позволит точно определить их размеры. Орбитальный телескоп «Хеопс» был изготовлен компанией Airbus, но главную роль в его разработке сыграли ученые из университета Берна. Запуск этого космического аппарата является миссией Европейского космического агентства (ESA), а его стоимость оценивается в $110 млн . Вес аппарата составляет 273 кг.

Союз_3 Центр управления космодрома Куру во Французской Гвиане Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Кроме этого, запускается еще два наноспутника , чего очень ждут их создатели. Самый солидный из них OPS-SAT , оцениваемый в $2,7 млн. Это наноспутник, разработанный ESA CDF (Concurrent Design Facility — нидерландская компания, входящая в Европейское космическое агентство). Он нужен для обеспечения проверки на орбите новых концепций, разработанных Европейским центром космических операций (Дармштадт, Германия). В OPS-SAT интегрированы самые современные компоненты, в несколько сотен раз превосходящие любые другие CubeSat (принятый в современной жизни формат малых (сверхмалых) искусственных спутников). Его вес составляет 7 кг.

Еще один наноспутник — EyeSat , который разработан студентами инженерных школ во Французском космическом агентстве (CNES) в Тулузе вместе со студентами из Технологического института университета (IUT) в Кашан, Франция. Он имеет стандартный размер 340 мм х 100 мм х 100 мм и массу около 7 кг. Его стоимость, как и в случае с микроспутником ANGELS весом в 27 кг, в открытых источниках не приводится.